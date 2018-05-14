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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (64)

Мэр Бишкека проинспектировал ремонт дорог

Мэр Бишкека Албек Ибраимов проинспектировал процесс строительства дорог. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

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Первым участком стал мост, соединяющий улицы Медерова и Токтоналиева. Мэр поручил начальнику управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлану Эшенбаеву ускорить его строительство и сдать в эксплуатацию до 31 августа.

Следующая остановка — улица Малдыбаева. Ремонт трехкилометрового участка планируют завершить до 1 июня, а на улице Айни уже положили нижний слой. Второй должен быть уложен до 25 мая.

Идут ремонтные работы и на улице Ахунбаева (от Баха до Чортекова). Здесь сделают ирригационную сеть, с обеих сторон установят тротуары и наружное освещение. Закончить строительные работы планируется к 15 июня. Этот участок соединит три жилых массива: «Арча-Бешик», «Ак-Орго» и «Ак-Ордо».

Далее глава столичного муниципалитета посетил улицу Алыкулова. В настоящее время работы завершены на 80 процентов. Здесь ремонт начали в 2017 году. Как и на улице Толстого, от Садыгалиева до Алыкулова. Строительные работы завершены на 60 процентов.

В завершение выездного совещания Албек Ибраимов поручил усилить контроль качества ремонта и обязать подрядные организации выполнять все работы в установленный срок.

По словам Нурлана Эшенбаева, ремонтные работы проводятся ударными темпами, с опережением сроков завершения. Он также добавил, что имеются и некоторые отставания из-за погодных условий.

Напомним, ранее мэрию обвиняли в том, что она специально перекрыла дороги, чтобы нервировать горожан.
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