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Общество
Сюжет: Тесты ИА «24.kg» (14)

Десять вопросов о мистическом числе 13. Тест

Фото из Интернета. Во многих странах мира вы не найдете дома или улицы под номером 13

Сегодня 13 мая, поэтому мы решили посвятить очередной тест именно этому мистическому числу. Во многих странах к нему отношение категорически плохое. Особенно славятся этим англичане. И не зря.

Военно-морские силы Великобритании однажды произвели корабль под названием «Пятница, 13-е» (Friday the 13th). В первое плавание он отправился в пятницу, 13-го числа. Больше его никто никогда не видел.

Но не все так однозначно. В некоторых странах число 13 считается счастливым, и люди готовы выложить солидные деньги, чтобы получить автомобильные номера или номера сотовых телефонов с этой цифрой.

И если уж мы заговорили о кораблях, еще один пример. Эсминец «Сообразительный» Черноморского флота с бортовым номером 13 всю войну активно участвовал в боевых действиях, совершил 218 походов в море. На корабле в боевых действиях не погиб ни один человек!

Теперь мы предлагаем ответить на наш тест и выяснить, насколько вы знакомы с числом 13.
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