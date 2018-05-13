Десять вопросов о мистическом числе 13. Тест

Сегодня 13 мая, поэтому мы решили посвятить очередной тест именно этому мистическому числу. Во многих странах к нему отношение категорически плохое. Особенно славятся этим англичане. И не зря.

Военно-морские силы Великобритании однажды произвели корабль под названием «Пятница, 13-е» (Friday the 13th). В первое плавание он отправился в пятницу, 13-го числа. Больше его никто никогда не видел.

Но не все так однозначно. В некоторых странах число 13 считается счастливым, и люди готовы выложить солидные деньги, чтобы получить автомобильные номера или номера сотовых телефонов с этой цифрой.

И если уж мы заговорили о кораблях, еще один пример. Эсминец «Сообразительный» Черноморского флота с бортовым номером 13 всю войну активно участвовал в боевых действиях, совершил 218 походов в море. На корабле в боевых действиях не погиб ни один человек!

Теперь мы предлагаем ответить на наш тест и выяснить, насколько вы знакомы с числом 13.