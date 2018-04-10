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Общество

В 2017 году более 13 тысяч человек привлечены к ответственности за преступления

В 2017 году в Кыргызстане 13 тысяч 700 человек привлечены к той или иной степени ответственности. Об этом заявил вице-премьер-министр Даир Кенекеев на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

По его данным, в 2017-м преступлений было совершено на 0,8 процента меньше, чем в 2016 году.

«За год зафиксировано 1 тысяча 985 тяжких преступлений. Правоохранительным органам удалось раскрыть 1 тысячу 869 дел. Преступления совершили 15 тысяч 888 человек, к ответственности привлечены 13 тысяч 700», — сообщил Даир Кенекеев.

В 2017 году заведено 667 дел по экономическим преступлениям. Из них 174 по контрабанде, 165 за неуплату налогов, остальные по факту завладения чужим имуществом.
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