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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (44)

У мэрии Бишкека проходит акция-флешмоб «Мы задыхаемся»

У мэрии Бишкека проходит акция-флешмоб «Мы задыхаемся», в которой участвуют неравнодушные горожане.

Они требуют прекратить дальнейшую вырубку зеленых насаждений в столице и снизить загазованность воздуха. Участники отмечают, что город отдали на заклание строительным компаниям.

«Мы объединились, потому что переживаем не только за состояние города, но и страны в целом. В советское время зеленых насаждений было до 30 квадратных метров на человека, а сегодня — 3,5 метра. Эта цифра названа архитектором зеленых насаждений на обсуждении плана детальной планировки Бишкека. Все видят, что город задыхается. Особенно летом. В столице нарушена ирригация», — отметила одна из участниц — Мария Абакирова.

Флешмоб начался с исполнения государственного гимна. Участники требуют выхода мэра.
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