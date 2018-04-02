Транспортный коллапс. За срыв работы чиновники пообещали наказать виновных

За срыв работы маршрутных такси в Бишкеке чиновники обещают наказать виновных. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-мэр Геннадий Милицкий.

Он признал наличие проблем в пассажирских перевозках. «Но решать их надо цивилизованным образом, и то, что сегодня маршрутки не вышли на работу, очень плачевно», — подчеркнул вице-мэр.

С теми организаторами, кто инициировал несанкционированную остановку перевозки пассажиров, нужно будет разбираться и принимать строгие меры. Геннадий Милицкий

На вопрос о конкретных мерах он ответил, что это будут обсуждать в рабочем порядке.

Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс. Водители маршруток не вышли на линии из-за ввода штрафов за отсутствие полиса страхования пассажиров.

Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения размера штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы.

В правительстве заявили, что послаблений не будет.