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Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (19)

Транспортный коллапс. За срыв работы чиновники пообещали наказать виновных

За срыв работы маршрутных такси в Бишкеке чиновники обещают наказать виновных. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-мэр Геннадий Милицкий.

Он признал наличие проблем в пассажирских перевозках. «Но решать их надо цивилизованным образом, и то, что сегодня маршрутки не вышли на работу, очень плачевно», — подчеркнул вице-мэр.

С теми организаторами, кто инициировал несанкционированную остановку перевозки пассажиров, нужно будет разбираться и принимать строгие меры.

Геннадий Милицкий
На вопрос о конкретных мерах он ответил, что это будут обсуждать в рабочем порядке.

Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс. Водители маршруток не вышли на линии из-за ввода штрафов за отсутствие полиса страхования пассажиров.

Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения размера штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы.

В правительстве заявили, что послаблений не будет.
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