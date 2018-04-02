А мы? Торговые центры в России обяжут перенести детские площадки на нижние этажи

Государственная дума Российской Федерации уже в этом году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Он также отметил, что планируется усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете по безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы (о переносе кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи)», — сказал он.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.

В пожаре в кемеровском Торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).