Транспортный коллапс в Бишкеке. Мэр встретился с перевозчиками

Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с руководителями ассоциаций и фирм, осуществляющих перевозку пассажиров в столице.
В пресс-службе муниципалитета отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией по выходу микроавтобусов на линию в мэрии состоялась встреча градоначальника Албека Ибраимова с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов.
В ходе встречи были выслушаны причины, которые привели к сложившейся ситуации.
В пресс-службе муниципалитета отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией по выходу микроавтобусов на линию в мэрии состоялась встреча градоначальника Албека Ибраимова с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов.
В ходе встречи были выслушаны причины, которые привели к сложившейся ситуации.
Албек Ибраимов отметил, что мэрия готова к конструктивному обсуждению имеющихся вопросов перевозчиков, при этом прежде всего будут учитываться интересы горожан.
По словам читателей, остановки забиты. Маршрутных такси нет, а те единичные, что вышли на линии, ездят без номеров маршрута.
Позже стало известно, что водители бусов не хотят платить страховку и требуют отложить ее выплату до мая. Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов и разрешения поворачивать со второй полосы.