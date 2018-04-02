Транспортный коллапс в Бишкеке. Мэр встретился с перевозчиками

По словам читателей, остановки забиты. Маршрутных такси нет, а те единичные, что вышли на линии, ездят без номеров маршрута.

Позже стало известно, что водители бусов не хотят платить страховку и требуют отложить ее выплату до мая. Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов и разрешения поворачивать со второй полосы.