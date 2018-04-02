15:57
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (14)

Транспортный коллапс в Бишкеке. Мэр встретился с перевозчиками

Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с руководителями ассоциаций и фирм, осуществляющих перевозку пассажиров в столице.

В пресс-службе муниципалитета отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией по выходу микроавтобусов на линию в мэрии состоялась встреча градоначальника Албека Ибраимова с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов.

В ходе встречи были выслушаны причины, которые привели к сложившейся ситуации.

Албек Ибраимов отметил, что мэрия готова к конструктивному обсуждению имеющихся вопросов перевозчиков, при этом прежде всего будут учитываться интересы горожан.

По словам читателей, остановки забиты. Маршрутных такси нет, а те единичные, что вышли на линии, ездят без номеров маршрута.

Позже стало известно, что водители бусов не хотят платить страховку и требуют отложить ее выплату до мая. Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов и разрешения поворачивать со второй полосы.

 
Ссылка:
просмотров: 1376
Версия для печати
Материалы по теме
Что делают водители бишкекских маршруток, если ждать зеленого света нет времени
В мэрии пока не раскрывают подробностей о бишкекском лесопарке
Бишкек шаарынын мэри жекшемби күндөрү коомдук транспорт менен жүрөт
Сапар Исаков Бишкек шаарынын мэри төрт күн кайта жоголгонун айтып берди
Мэр Бишкека рассказал премьер-министру о проблемах города
Надземный переход по улице Шабдана Баатыра открылся. Фоторепортаж
Мэр Бишкека надеется, что подземные переходы прослужат долго
В Бишкеке открыли новый крупный мост. На очереди еще 12
Ух ты! Четыре парка в Бишкеке могут преобразиться до неузнаваемости
Обещание мэра Бишкека: новые дороги прослужат 10 лет без капремонта
Популярные новости
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! значительно увеличил пропускную способность своей сети Мобильный оператор О! значительно увеличил пропускную способность своей сети
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Карагачевую рощу Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля