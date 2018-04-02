Камилла Шаршекеева: Страна не может финансировать 31 государственный вуз

«Страна не может финансировать 31 государственный вуз», - заявила сегодня на круглом столе экс-министр образования Камилла Шаршекеева.

По ее словам, государство может финансировать один технический вуз, одну медицинскую академию и национальный университет. «Нужно наконец остановиться на шести-семи вузах, которые нужны для республики как стратегические, и прекратить финансировать все остальные», - сказала Камилла Шаршекеева.

«Мы смешно финансируем преподавателей вузов. Мы же сравниваем то, что платим в частных вузах и что в национальном университете. Разница почти в три раза. На это нужно обратить внимание», - добавила она.