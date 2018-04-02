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Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (12)

Транспортный коллапс в Бишкеке. На встречу с перевозчиками не пускают СМИ

Представители городских властей отказались рассказывать журналистам о проблеме с транспортом, которая возникла сегодня в столице.

В пресс-службе мэрии Бишкека ИА «24.kg» сообщили, что проходит внутреннее совещание с перевозчиками.

Представители компаний-перевозчиков проходят сейчас регистрацию, только после этого охрана пропускает их внутрь.

Журналистов на эту встречу не пускают. Сейчас работники СМИ ожидают в холле. Назвать причины недопуска чиновники мэрии отказываются.

Сегодня в Бишкеке водители маршрутных такси отказались выйти на работу. В городе возник транспортный коллапс. В числе прочего маршруточники требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы.
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