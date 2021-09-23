Проблемы с общественным транспортом. Что обещает мэрия после повышения тарифа

С началом учебного года проблема с нехваткой общественного транспорта в Бишкеке снова обострилась. Люди вынуждены проводить много времени в ожидании транспорта, а потом чуть ли не идти на его штурм.

Как селедки в бочке

«Недавно ребенок вернулся со школы с царапиной на лице. Стала расспрашивать, что случилось. Оказалось, что когда мимо него в транспорте к выходу пробиралась пассажирка, то зацепила его сумкой», — рассказала читательница 24.kg.

В социальных сетях горожане отмечают, что в вечернее время на остановках много школьников разных возрастов, которым приходится долго ждать, чтобы уехать домой.

Периодически жители столицы жалуются на нехватку троллейбусов или автобусов на отдельных линиях. Как, например, троллейбус № 9, который приходится ждать чуть ли не часами. Но за это время успевает проехать несколько троллейбусов № 2. «В мэрии говорят, что на маршруте № 9 всего три машины, а по № 2 курсируют 12 транспортных средств», — написал читатель.

Многие районы столицы вообще не охвачены транспортом, и жителям приходится преодолевать километры, чтобы уехать.

Казалось бы, что такие «слепые зоны» могут быть в новых кварталах и жилмассивах. Но достаточно оказаться с северной стороны Дома правительства. По улице Фрунзе не курсирует ни один автобус, троллейбус или маршрутка.

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«Раньше курсировал 29-й автобус, который связывал столичные микрорайоны «Аламедин-1» и «Джал». Сейчас без пересадок и не попадешь. Не так давно построили Южную магистраль. Но прямого маршрута от микрорайона № 12 до того же «Джала» нет. От парка имени Ататюрка в центр города не идет ни один автобус или троллейбус. Несколько маршруток всегда перегружены. И таких примеров масса. Вообще, в мэрии анализируют пассажиропоток?» — недоумевает горожанка Екатерина.

В Бишкекской мэрии традиционно отвечают, что на приобретение новых единиц общественного транспорта банально нет денег. К тому же существующий парк муниципальных предприятий постепенно изнашивается, а большая часть его вообще уже давно должна быть списана.

Сегодня на линии выходит 94 автобуса, 125 троллейбусов и 700 маршруток. Вице-мэр Русланбек Акылбеков

Чиновники уверены, что повышение тарифа на проезд сможет радикально изменить ситуацию. В этом случае общественный транспорт начнет курсировать в отдаленных районах и богом забытых улочках. О радужных планах депутатам БГК рассказал вице-мэр по транспорту Русланбек Акылбеков.

Частникам везде дорога

В частности, нехватку муниципального транспорта мэрия хочет решить, опять же, за счет частников — те закупают и привозят автобусы на газомоторном топливе, а город предоставляет им в аутсорсинг маршруты. В мэрии приводят в пример компании «Шыдыр Жол» и «Эко Пассажирские перевозки». Первая сотрудничает с муниципалитетом с 2016 года, она обслуживает маршрут № 35. Но периодически у нее с муниципалитетом происходят разные скандалы и разборки.

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Транспорт второй появился на улицах только в этом году. Это небольшие Isuzu узбекской сборки. Они уже вызвали недоумение и даже недовольство горожан и депутатов БГК. Но вице-мэр утверждает, что в следующей партии будут автобусы большей вместимости. Планируется, что они будут курсировать на центральных улицах, а уже прибывшие семиметровые переведут на второстепенные.

«Они уйдут на те улицы, где большие не будут помещаться. Такие автобусы тоже нужны, чтобы у людей была пешая доступность до общественного транспорта. А у нас есть районы, где до одной улицы полтора-два километра и до другой столько же, и люди остаются вообще без транспорта», — объяснил вице-мэр.

Еще у мэрии есть контракт с ОсОО «Грин Бас» на 350 автобусов, первая партия прибудет в декабре, вопрос поставки прорабатываем еще с одной компанией. «По аутсорсингу хотим закрыть 60 процентов объема», — отметил чиновник.

Он добавил, что ныне существующие схемы движения транспорта будут пересмотрены. Сейчас над этим работает специальная группа.

Приоритет будет отдаваться автобусам большой вместимости, и линии в первую очередь станут закрываться ими. Те части города, которые окажутся неохваченными, будут обслуживать маршрутки. Русланбек Акылбеков

Когда не будет альтернативы

В мэрии нашли способ, как сделать более рентабельным муниципальный транспорт. Хотя, ничего нового придумывать и не надо было.

Частники — это, конечно, выход из сложившейся ситуации. Но не факт, что завтра они также не станут устраивать забастовки, требовать изменения маршрутов и тарифов. Похоже, это понимают и в муниципалитете. Русланбек Акылбеков заявил, что, несмотря на надежды, возлагаемые на инвесторов, город не должен терять этот рынок «потому что это вены города, артерии города».

Согласно постановлению правительства мэрия Бишкека должна была разгрузить центральную часть города еще до 30 июня 2019 года. В частности, предлагалось разрешить движение в квадрате, ограниченном проспектом Чуй, улицами Ибраимова, Боконбаева и бульваром Молодой Гвардии, только легковому и общественному муниципальному транспорту. Об этом и напомнил вице-мэр депутатам. По его словам, около 40 процентов передвижного состава в столице должно быть муниципальным. Но фактически его доля в перевозках не превышает сегодня 15 процентов. Увеличить численность транспорта планируется, в том числе, за счет заемных средств.

«По линии ЕБРР проведены переговоры, получим 33 миллиона евро. Из них 25 миллионов — кредит, 8 миллионов — грант. Планируем приобрести на них 280-300 автобусов. Вопрос находится на рассмотрении Жогорку Кенеша. Как только пройдет ратификация, можно будет объявлять тендер», — сказал вице-мэр.

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Русланбек Акылбеков добавил, что с АБР также провели переговоры по поставке электробусов на $50 миллионов. «Из них изначально $35 миллионов составлял кредит, оставшиеся $15 миллионов — грант. Мы убедили увеличить грантовую часть на $10 миллионов. На них планируем приобрести 120 электробусов», — сказал он.

Также в мэрии разработали и внесли на рассмотрение БГК правила организации пассажирских перевозок и проведения конкурсов на обслуживание маршрутов. Муниципалитет рассчитывает, что их принятие позволит наконец-то навести порядок в сфере перевозок. «В проекте правил пассажирских перевозок, например, предусмотрено внедрение электронного билетирования. Ранее оно не регулировалось ни одним нормативно-правовым актом. В проекте положения о распределении маршрутов четко прописаны требования к передвижному составу перевозчиков», — сказал он.

Там жесткие требования, мы не должны больше быть в позиции просящих. Будем требовать с партнеров выполнения договорных обязательств. Русланбек Акылбеков

Однако эти два проекта пока не рассматривались профильной комиссией БГК и не включены в повестку ближайшей сессии. И когда они будут рассмотрены — вопрос открытый. Как и то, когда соглашения с донорами пройдут ратификацию, когда проведут конкурс и подведут его итоги. Однозначно можно сказать только, что в ближайшее время ждать новеньких муниципальных автобусов не приходится. Так что велика вероятность, что радужными планы будут только на бумаге. Как это уже случалось неоднократно.