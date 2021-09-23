Проблемы с общественным транспортом. Что обещает мэрия после повышения тарифа

С началом учебного года проблема с нехваткой общественного транспорта в Бишкеке снова обострилась. Люди вынуждены проводить много времени в ожидании транспорта, а потом чуть ли не идти на его штурм.
Как селедки в бочке
«Недавно ребенок вернулся со школы с царапиной на лице. Стала расспрашивать, что случилось. Оказалось, что когда мимо него в транспорте к выходу пробиралась пассажирка, то зацепила его сумкой», — рассказала читательница 24.kg.
В социальных сетях горожане отмечают, что в вечернее время на остановках много школьников разных возрастов, которым приходится долго ждать, чтобы уехать домой.
Периодически жители столицы жалуются на нехватку троллейбусов или автобусов на отдельных линиях. Как, например, троллейбус № 9, который приходится ждать чуть ли не часами. Но за это время успевает проехать несколько троллейбусов № 2. «В мэрии говорят, что на маршруте № 9 всего три машины, а по № 2 курсируют 12 транспортных средств», — написал читатель.
Многие районы столицы вообще не охвачены транспортом, и жителям приходится преодолевать километры, чтобы уехать.
Казалось бы, что такие «слепые зоны» могут быть в новых кварталах и жилмассивах. Но достаточно оказаться с северной стороны Дома правительства. По улице Фрунзе не курсирует ни один автобус, троллейбус или маршрутка.
«Раньше курсировал 29-й автобус, который связывал столичные микрорайоны «Аламедин-1» и «Джал». Сейчас без пересадок и не попадешь. Не так давно построили Южную магистраль. Но прямого маршрута от микрорайона № 12 до того же «Джала» нет. От парка имени Ататюрка в центр города не идет ни один автобус или троллейбус. Несколько маршруток всегда перегружены. И таких примеров масса. Вообще, в мэрии анализируют пассажиропоток?» — недоумевает горожанка Екатерина.
В Бишкекской мэрии традиционно отвечают, что на приобретение новых единиц общественного транспорта банально нет денег. К тому же существующий парк муниципальных предприятий постепенно изнашивается, а большая часть его вообще уже давно должна быть списана.
Сегодня на линии выходит 94 автобуса, 125 троллейбусов и 700 маршруток.Вице-мэр Русланбек Акылбеков
Чиновники уверены, что повышение тарифа на проезд сможет радикально изменить ситуацию. В этом случае общественный транспорт начнет курсировать в отдаленных районах и богом забытых улочках. О радужных планах депутатам БГК рассказал вице-мэр по транспорту Русланбек Акылбеков.
Частникам везде дорога
В частности, нехватку муниципального транспорта мэрия хочет решить, опять же, за счет частников — те закупают и привозят автобусы на газомоторном топливе, а город предоставляет им в аутсорсинг маршруты. В мэрии приводят в пример компании «Шыдыр Жол» и «Эко Пассажирские перевозки». Первая сотрудничает с муниципалитетом с 2016 года, она обслуживает маршрут № 35. Но периодически у нее с муниципалитетом происходят разные скандалы и разборки.
Транспорт второй появился на улицах только в этом году. Это небольшие Isuzu узбекской сборки. Они уже вызвали недоумение и даже недовольство горожан и депутатов БГК. Но вице-мэр утверждает, что в следующей партии будут автобусы большей вместимости. Планируется, что они будут курсировать на центральных улицах, а уже прибывшие семиметровые переведут на второстепенные.
«Они уйдут на те улицы, где большие не будут помещаться. Такие автобусы тоже нужны, чтобы у людей была пешая доступность до общественного транспорта. А у нас есть районы, где до одной улицы полтора-два километра и до другой столько же, и люди остаются вообще без транспорта», — объяснил вице-мэр.
Еще у мэрии есть контракт с ОсОО «Грин Бас» на 350 автобусов, первая партия прибудет в декабре, вопрос поставки прорабатываем еще с одной компанией. «По аутсорсингу хотим закрыть 60 процентов объема», — отметил чиновник.
Он добавил, что ныне существующие схемы движения транспорта будут пересмотрены. Сейчас над этим работает специальная группа.
Приоритет будет отдаваться автобусам большой вместимости, и линии в первую очередь станут закрываться ими. Те части города, которые окажутся неохваченными, будут обслуживать маршрутки.Русланбек Акылбеков
Когда не будет альтернативыЧастники — это, конечно, выход из сложившейся ситуации. Но не факт, что завтра они также не станут устраивать забастовки, требовать изменения маршрутов и тарифов. Похоже, это понимают и в муниципалитете. Русланбек Акылбеков заявил, что, несмотря на надежды, возлагаемые на инвесторов, город не должен терять этот рынок «потому что это вены города, артерии города».
В мэрии нашли способ, как сделать более рентабельным муниципальный транспорт. Хотя, ничего нового придумывать и не надо было.
Согласно постановлению правительства мэрия Бишкека должна была разгрузить центральную часть города еще до 30 июня 2019 года. В частности, предлагалось разрешить движение в квадрате, ограниченном проспектом Чуй, улицами Ибраимова, Боконбаева и бульваром Молодой Гвардии, только легковому и общественному муниципальному транспорту. Об этом и напомнил вице-мэр депутатам. По его словам, около 40 процентов передвижного состава в столице должно быть муниципальным. Но фактически его доля в перевозках не превышает сегодня 15 процентов. Увеличить численность транспорта планируется, в том числе, за счет заемных средств.
«По линии ЕБРР проведены переговоры, получим 33 миллиона евро. Из них 25 миллионов — кредит, 8 миллионов — грант. Планируем приобрести на них 280-300 автобусов. Вопрос находится на рассмотрении Жогорку Кенеша. Как только пройдет ратификация, можно будет объявлять тендер», — сказал вице-мэр.
Русланбек Акылбеков добавил, что с АБР также провели переговоры по поставке электробусов на $50 миллионов. «Из них изначально $35 миллионов составлял кредит, оставшиеся $15 миллионов — грант. Мы убедили увеличить грантовую часть на $10 миллионов. На них планируем приобрести 120 электробусов», — сказал он.
Также в мэрии разработали и внесли на рассмотрение БГК правила организации пассажирских перевозок и проведения конкурсов на обслуживание маршрутов. Муниципалитет рассчитывает, что их принятие позволит наконец-то навести порядок в сфере перевозок. «В проекте правил пассажирских перевозок, например, предусмотрено внедрение электронного билетирования. Ранее оно не регулировалось ни одним нормативно-правовым актом. В проекте положения о распределении маршрутов четко прописаны требования к передвижному составу перевозчиков», — сказал он.
Там жесткие требования, мы не должны больше быть в позиции просящих. Будем требовать с партнеров выполнения договорных обязательств.Русланбек Акылбеков
Однако эти два проекта пока не рассматривались профильной комиссией БГК и не включены в повестку ближайшей сессии. И когда они будут рассмотрены — вопрос открытый. Как и то, когда соглашения с донорами пройдут ратификацию, когда проведут конкурс и подведут его итоги. Однозначно можно сказать только, что в ближайшее время ждать новеньких муниципальных автобусов не приходится. Так что велика вероятность, что радужными планы будут только на бумаге. Как это уже случалось неоднократно.