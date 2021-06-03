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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруток. В мэрии Бишкека напомнили линии бесплатных автобусов

В столице продолжают курсировать бесплатные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, из-за невыхода на линию микроавтобусов в городе запущены автобусы, которые перевозят горожан бесплатно.

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По маршруту № 100 курсируют автобусы, предоставленные Министерством внутренних дел, ассоциацией «Дордой», также 18-местный бус предоставил футбольный клуб «Алга». Транспорт от международного аэропорта «Манас» развозит пассажиров по маршруту № 214. Рынок «Мадина» предоставил два автобуса, которые временно будут ездить по маршруту № 211. На линиях также находятся 110 автобусов и 141 троллейбус.

«Горожанам сейчас сложно добираться до пунктов назначения. Силами районных администраций мы организовали бесплатный подвоз горожан по всему городу, троллейбусы и автобусы работают в усиленном режиме, к подвозу горожан подключились сотрудники центрального аппарата муниципалитета, управления капитального строительства и управления культуры, управления землепользования и строительства по схеме: микрорайон «Тунгуч» — жилой массив «Ак-Ордо». Всего курсируют 25 машин», — отметили в муниципалитете.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196286/
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