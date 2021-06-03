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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруток. Перевозчики уверены, что мэрия может принять постановление

Мэрия специально затягивает решение вопроса с повышением тарифа на проезд. Об этом 24.kg сообщил председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Алтынбек Доспаев.

По его словам, муниципалитет может сам выпустить соответствующее постановление. «Я делал запрос, имеет ли право БГК устанавливать тариф на проезд. Мне ответили, что нет. Есть письмо за подписью председателя горкенеша. Антимонопольный комитет тоже дал ответ, что с выходом законов об автомобильном транспорте и о монополии тарифы на транспорт общего пользования к ним не относятся. По Закону «Об автомобильном транспорте» порядок введения в действие и применения тарифов, сборов и оплаты определяется правительством. В 2014 году оно утвердило правила организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. В нем указано, что тарифы устанавливаются перевозчиком с согласованием с органами местного самоуправления. А орган местного самоуправления — это мэрия, а не депутаты горкенеша», — отметил он.

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Алтынбек Доспаев добавил, что все копии писем он передавал мэрии Бишкека, неоднократно озвучивал на встречах в муниципалитете.

«Ответ на АРВ из Минэкономики и финансов отправили 21 мая. А 31 мая нас собирают в мэрии и говорят, что документ еще не получили. После собрания поехал в министерство, где и выяснил, что его уже отправили. Там было несколько замечаний, их можно было за день-два устранить рабочей группой», — сказал он.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196242/
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