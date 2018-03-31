Сколько стоит MegaCom? Завершается подготовка к тендеру

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев рассказал ИА «24.kg», когда завершится подготовка к тендеру по определению стоимости MegaCom.

По его словам, в настоящее время завершается уточнение тендерной документации. Ожидается, что на следующей неделе подготовка закончится и будет объявлен тендер.

Отметим, что срок прошлогодней оценки сотового оператора истек 2 марта. Однако заявки от заинтересованных компаний продолжают поступать. Четыре компании изъявили желание купить MegaCom.

Год назад 100 процентов акций сотового оператора MegaCom оценили в 13,5 миллиарда сомов.