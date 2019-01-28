Желающих купить нет. MegaCom останется государственной компанией

MegaCom останется государственной компанией. Об этом 24.kg сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.

По его словам, компанию не включили в программу приватизации, следовательно, она остается в государственной собственности.

«В ближайших планах не стоит вопрос о продаже MegaCom», — пояснил Ренат Тулебердиев.

Напомним, что ФУГИ неоднократно выставлял MegaСom на продажу, однако никто из инвесторов не проявил к нему интереса.

По прямой продаже поступила только одна заявка от россиянки Елены Нагорной, но и с ней ФУГИ прекратил переговоры. Условия, выставленные потенциальным инвестором, не устроили фонд.