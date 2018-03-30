Последний раз спецтехнику для Противопожарной службы закупали 10 лет назад — в 2008-2009 годах. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил первый вице-премьер-министр КР Аскарбек Шадиев.

Вопрос состояния службы подняла сегодня депутат Эльвира Сурабалдиева. По ее словам, у пожарных нет ни новой спецтехники, ни нормальной спецодежды. «Кроме того, они обращаются за спонсорской помощью к бизнесу, который помогает латать крыши зданий. Рабочие помещения в жутком состоянии. Прошу обратить на это внимание», — сказала нардеп.

Аскарбек Шадиев признал, что служба находится в удручающем положении. Он также привел в пример Кулундинский айыл окмоту, который самостоятельно приобрел противопожарную машину, поскольку из центра пожарные к ним никогда не доезжали.