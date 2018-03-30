В городе Ош открыли выставочную площадку на реке Ак-Буура

В Оше открыли выставочную площадку — подиум на реке Ак-Буура. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.
Объект создавали как комфортное место для проведения мероприятий, где ошане и гости южной столицы смогут отдыхать и культурно проводить досуг. В открытии участвовали премьер-министр Сапар Исаков, мэр города Айтмамат Кадырбаев, артисты и музыканты городских театров и областной филармонии, танцевальные молодежные коллективы, горожане.
Глава правительства особо отметил, что выставочная площадка уникальна и не имеет аналогов в Центральной Азии.
В муниципалитете отметили, что тендерная стоимость строительства составила 16,4 миллиона сомов, длина подиума 60 метров, ширина 40 метров. Строительные работы начали в августе 2017 года. Средства на строительство выделены из местного и республиканского бюджетов.