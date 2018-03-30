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Общество

В городе Ош открыли выставочную площадку на реке Ак-Буура

В Оше открыли выставочную площадку — подиум на реке Ак-Буура. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

Объект создавали как комфортное место для проведения мероприятий, где ошане и гости южной столицы смогут отдыхать и культурно проводить досуг. В открытии участвовали премьер-министр Сапар Исаков, мэр города Айтмамат Кадырбаев, артисты и музыканты городских театров и областной филармонии, танцевальные молодежные коллективы, горожане.

Глава правительства особо отметил, что выставочная площадка уникальна и не имеет аналогов в Центральной Азии. 

После официальной части прошел праздничный концерт с участием заслуженных и народных артистов, звезд эстрады, музыкальных коллективов, танцевальное световое шоу, показ коллекций модной одежды в национальном и этническом стиле от модных домов города, профессиональных дизайнеров и студентов. Завершилась концертная программа праздничным фейерверком.

В муниципалитете отметили, что тендерная стоимость строительства составила 16,4 миллиона сомов, длина подиума 60 метров, ширина 40 метров. Строительные работы начали в августе 2017 года. Средства на строительство выделены из местного и республиканского бюджетов.
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