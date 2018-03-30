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Общество

«Я помню! Я горжусь!» Стартовала ежегодная акция к Дню Победы

В Кыргызстане стартовала ежегодная акция, приуроченная к Дню Победы «Я помню! Я Горжусь!». Об этом сообщили ее организаторы.

«Акция проходит на протяжении многих лет на форуме «Дизель», и 2018 год не станет исключением. Однако оргкомитет принял решение объединиться с акцией фонда «Ветераны 365». Опыт прошлого года показал, что вытянуть две акции тяжело и финансово, и «людски». Поэтому и решили их объединить», — рассказали организаторы.

Они отметили, что поздравление состоится как всегда в День Победы, 9 мая. А пока объявлен старт денежному сбору.

Активисты планируют собрать 270 тысяч сомов. Именно такая сумма необходима для того, чтобы поздравить каждого ветерана и труженика тыла, которые есть в списке.

Организаторы напомнили, что передать деньги можно «из рук в руки» в проверенных точках сбора, которые работают только стационарно, или перечислить на мобильные кошельки фонда «Ветераны 365», Элсом 0555827402 и Мобильник 0000365.
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