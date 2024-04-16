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Общество

Участники Великой Отечественной войны получат к 9 Мая по 20,4 тысячи сомов

Инвалиды и участники ВОВ получат к 9 Мая по 20,4 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, на выплаты ко Дню Победы предусмотрено 9 миллионов 934,5 тысячи сомов. 

Единовременные выплаты получат 637 человек:

  • инвалиды Великой Отечественной войны — 5 человек — по 20 тысяч 600 сомов;
  • участники Великой Отечественной войны — 23 человека — по 20 тысяч 400 сомов;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — 8 человек — по 20 тысяч 400 сомов;
  • лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 11 человек — по 20 тысяч 400 сомов;
  • родители и не вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) воинов, погибших в ВОВ, — 1 человек — 15 тысяч 200 сомов;
  • лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ — 589 человек — по 15 тысяч 100 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291711/
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