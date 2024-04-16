Участники Великой Отечественной войны получат к 9 Мая по 20,4 тысячи сомов

Инвалиды и участники ВОВ получат к 9 Мая по 20,4 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, на выплаты ко Дню Победы предусмотрено 9 миллионов 934,5 тысячи сомов.

Единовременные выплаты получат 637 человек: