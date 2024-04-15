Парада на День Победы в Бишкеке не будет. В Министерстве обороны рассказали о запланированных мероприятиях.

Так, на площади Победы пройдет митинг-реквием, посвященный 79-й годовщине Победы. В торжественном мероприятии планируется участие политического, военно-политического руководства, ветеранов войны, труда и Вооруженных сил страны, дипломатического и военного дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Кыргызстане, общественности, молодежи и школьников, а также гостей нашей столицы.

Митинг-реквием завершится торжественным маршем личного состава частей Бишкекского гарнизона.

Также планируется проведение международной акции «Бессмертный полк».

Кроме того, во всех воинских частях и учреждениях Вооруженных сил будут проведены дни открытых дверей, а в общеобразовательных школах республики пройдут традиционные уроки мужества в честь Дня Победы.