ГСИН: Вопрос переноса СИЗО-1 пока не рассматривается

Вопрос переноса СИЗО-1 Бишкека из центра города в другое место пока не рассматривается. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ГСИН Таалайбек Жапаров.

По его словам, до тех пор пока столичная мэрия не предоставит новое место для пенитенциарного учреждения и не построит его, СИЗО останется на своем месте.

«Да, действительно, СИЗО-1 очень старое. Возможно, раньше этот район считался окраиной города. Но сейчас оно не вписывается в архитектуру центра, мешает транспорту. По генплану улицу Ибраимова должны продлить через территорию СИЗО. Создали рабочую группу при правительстве и мэрии, которая рассматривала возможность переноса изолятора. Мы вносили предложения. Однако на сегодня из-за отсутствия финансирования вопрос не решен», — сообщил Таалайбек Жапаров.

Отметим, что вопрос переноса СИЗО-1 на окраину города ранее поднимали гражданские активисты и правозащитники. По их мнению, расположенный в центре города изолятор мешает свободному проезду автолюбителей, угрожает жизни и здоровью населения.