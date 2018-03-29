В Бишкеке на пикет вышли родители детей с ограниченными возможностями здоровья

В Бишкеке на пикет к «Белому дому» вышли родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Они требуют признать труд матерей по уходу за ребенком с инвалидностью и повысить размер социального пособия.

«Воспитанием ребенка в основном занимается мать, поэтому она не может работать и в будущем не сможет получить пенсию. Родителю, посвятившему себя «особому» ребенку, жизненно необходима поддержка государства в виде оплаты родительского труда. Родители детей с инвалидностью и активисты гражданского общества продвигают идею более 15 лет!» — отметили организаторы акции.

«В Конституции прописан принцип приоритета самых уязвимых. Дети с инвалидностью самые уязвимые! Ребенок приобретает инвалидность по случайному стечению обстоятельств, и мама вынуждена отказываться от всего в своей жизни и ухаживать за ним. Мы требуем, чтобы особенные дети были в приоритете при принятии закона о госпособиях!» — сказала Мария Небога.

«Мы требуем от правительства и депутатов Жогорку Кенеша поддержать повышение пособия по инвалидности детям до 18 лет, повышение пособия по инвалидности I, II, III группы с детства после 18 лет и поддержать введение оплаты труда по уходу за ребенком, имеющим инвалидность. Уже есть пакет документов, который необходимо принять на законодательном уровне и начать платить одному из членов семьи, ухаживающему за ребенком с инвалидностью, из средств республиканского бюджета», — сказали организаторы.

Родители возмущены тем, что при обсуждении закона о госпособиях не учитывают интересы детей с инвалидностью как самых уязвимых.