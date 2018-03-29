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Общество

В Бишкеке на пикет вышли родители детей с ограниченными возможностями здоровья

В Бишкеке на пикет к «Белому дому» вышли родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Они требуют признать труд матерей по уходу за ребенком с инвалидностью и повысить размер социального пособия.

«Воспитанием ребенка в основном занимается мать, поэтому она не может работать и в будущем не сможет получить пенсию. Родителю, посвятившему себя «особому» ребенку, жизненно необходима поддержка государства в виде оплаты родительского труда. Родители детей с инвалидностью и активисты гражданского общества продвигают идею более 15 лет!» — отметили организаторы акции.

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, как правило, принадлежат к одной из самых уязвимых и незащищенных групп населения. Согласно опросам Ассоциации родителей детей с инвалидностью (АРДИ), более половины детей с ограниченными возможностями практически никогда не выходят за пределы дома. Более восьмидесяти процентов матерей не имеют постоянной или регулярной работы, а более чем в половине случаев отцы, основные кормильцы, покидают семьи навсегда. Многие семьи выживают на пособия детей по инвалидности.

«В Конституции прописан принцип приоритета самых уязвимых. Дети с инвалидностью самые уязвимые! Ребенок приобретает инвалидность по случайному стечению обстоятельств, и мама вынуждена отказываться от всего в своей жизни и ухаживать за ним. Мы требуем, чтобы особенные дети были в приоритете при принятии закона о госпособиях!» — сказала Мария Небога.

Организатором митинга выступила национальная сеть «Жанырык», состоящая из 37 общественных организаций, продвигающих права и интересы детей с ограниченными возможностьями здоровья и их родителей.

«Мы требуем от правительства и депутатов Жогорку Кенеша поддержать повышение пособия по инвалидности детям до 18 лет, повышение пособия по инвалидности I, II, III группы с детства после 18 лет и поддержать введение оплаты труда по уходу за ребенком, имеющим инвалидность. Уже есть пакет документов, который необходимо принять на законодательном уровне и начать платить одному из членов семьи, ухаживающему за ребенком с инвалидностью, из средств республиканского бюджета», — сказали организаторы.

«Безразличие окружающих, многолетние пустые обещания властей — это все, что мы имеем сегодня в нашей демократической стране. Когда же большинство общества начнет уважать и соблюдать права меньшинств, к которым относятся и дети с инвалидностью, и их многострадальные матери? Хоть раз кто-нибудь задумывался, что у наших детишек тоже есть права, большое желание просто жить и радоваться жизни, как все другие дети?» — отметила председатель «Жанырыка» Зайнап Эшмуратова.

Родители возмущены тем, что при обсуждении закона о госпособиях не учитывают интересы детей с инвалидностью как самых уязвимых.
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