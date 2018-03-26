«Смотрящий» по Ташкенту. В Узбекистане криминального авторитета отдали под суд

В Алмазарском районном суде начался суд над Аббасхоном Ходжаевым, претендовавшим на звание криминального авторитета столицы Узбекистана — города Ташкента. Об этом сообщил портал UzNews.uz.

Как отмечается, Аббасхону Ходжаеву предъявили обвинение по статье о незаконной продаже наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах.

По данным «Ферганы», 33-летнего Аббасхона Ходжаева задержали в сентябре 2017 года. Одновременно за решетку попали десятки представителей криминального мира Ташкента.

О начале борьбы с криминалитетом на совещании 2 августа объявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. «Один уличный хулиган не может управлять всеми. Два-три таких ходят в Ташкентской области», — заявил глава государства. Он пообещал «подрезать хвосты» таким лицам.

Источники радио «Озодлик» сообщили, что параллельно развернулась «война» внутри криминального мира. Якобы в августе российские «воры в законе» пожелали назначить «смотрящим» по Ташкенту другого человека и потребовали, чтобы Ходжаев подчинился. Однако он отказался. В ответ 9 сентября друга Ходжаева, 35-летнего Махамаджона Курбанова, ранили ножом в живот и порезали лицо, что в криминальных кругах означает неуважение.

Через два дня после задержания Ходжаева в ресторане «Бренд» состоялась воровская «сходка», на которой обсуждалось назначение нового «смотрящего». О ее результатах открытые источники не сообщали.