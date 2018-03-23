Сотрудникам ГУОБДД покупают обмундирование. Но только фуражки

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД объявило тендер на покупку обмундирования — фуражек. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Стоимость одной фуражки — 1,2 тысячи сомов.

Специалисты ГУОБДД МВД КР подробно расписали техническую спецификацию: «Фуражка состоит из донышка овальной формы и четырех стенок темно-синего цвета, светоотражающим околышем и по краю донышка и верхнему краю околыша — канты красного цвета. Спереди на околыше фуражки — кокарда, козырек черный лакированный. Над козырьком фуражек к околышу пристегивается на две форменные пуговицы плетеный шнур золотистого цвета».

Планируется закупить 402 фуражки. На покупку выделили 482,4 тысячи сомов.