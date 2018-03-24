Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 марта без осадков. Воздух прогреется до +20 градусов. День увеличился до 12 часов 18 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

С полным списком дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Отключение газа, света, воды

15.00-17.00 — улица Алыкулова;

9.00-14.00 — улицы Термечикова, Захарьева;

9.30-18.00 — улицы Кронштадтская, Фучика;

9.00-18.00 — улицы Т.Молдо, Фиолетовая, Ушакова.

Памятные даты

В Кыргызстане произошла смена власти

24 марта 2005 года в результате так называемой «тюльпановой революции» произошла смена власти в Киргизии.

Многотысячная толпа сторонников оппозиции взяла штурмом здание правительства. Во время штурма большинство представителей власти успели покинуть Дом правительства до того, как он перешел в руки оппозиции. Среди покинувших административное здание был и президент Кыргызстана Аскар Акаев.

Ставший президентом Курманбек Бакиев распорядился сделать 24 марта красной датой календаря и Днем народной революции.

Новые власти летом 2012 года исключили 24 марта из перечня праздников.

Люди, которые меняли мир

Умер актер Советбек Жумадылов

Родился 5 декабря 1932 года в селе Тепке Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

С 1953 — актер Кыргызского академического драматического театра.

В кино с 1955 года. Снялся в таких фильмах, как «Джура», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Каныбек» и других.

Умер в 2001 году.

У кого намечается той

Марат Аманкулов

Родился 24 марта 1970 года в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области.

С 28 ноября 2015 года депутат Жогорку Кенеша.

Куда сходить

Культура

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Безумный день, или Женитьба...»;

— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева будет балет-оратория «Материнское поле»;

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке»;

— На Городском катке начались гастроли Московского театра на льду;

— В Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова открылась выставка «Белдемчи»;

— В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

В Бишкеке продолжаются международный турнир «Кубок дружбы» по футболу, чемпионат Кыргызстана среди молодежи и девушек по дзюдо, стартуют международные соревнования WEF 50 Proffight 19 по кулатуу эртаймаш, соревнования по бегу, чемпионат Кыргызстана по карате-до WKF.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.