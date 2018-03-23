Ртуть опасна. Как отрегулировать ввоз товаров, ее содержащих, обсуждают в Оше

В Оше обсудили проект закона о регулировании ввоза ртутьсодержащих товаров. Общественные слушания привлекли внимание не только специалистов.

Ежедневно мы используем товары с некоторым содержанием жидкого металла — ртути. Например, аккумуляторы в сотовых телефонах и часах, привычные термометры в хрупкой стеклянной оболочке, энергосберегающие лампы. Когда эти товары выходят из строя, что мы делаем? Просто выбрасываем, так как до сих пор нет пунктов приема товаров с экологически небезопасными веществами. Это касается и электронных отходов (компьютеров, сотовых телефонов и прочей оргтехники).

На общественных слушаниях утверждали общеизвестные истины: о вредности металлов для здоровья людей и экологии. Много лет периодически проблема утилизации и повторного использования поднимается, но потом вновь все затихает.

В последние годы за эту проблему взялись более серьезно. С привлечением иностранных доноров. Был разработан законопроект «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты КР относительно регулирования ввоза ртутьсодержащих товаров».

Как отметил правовой эксперт Олег Печенюк, документ является системообразующим, под него разрабатывается пакет документов по реализации всех норм. Страна перешла на принципы «зеленой экономики», поэтому возникает вопрос введения специальных платежей на экологически неблагоприятную продукцию, чтобы эти средства использовать на поддержание инфраструктуры, сбор, утилизацию и переработку отходов в стране. Это значительно отразится на стоимости товара.

Эксперт ПРООН Кумар Кылычев добавил, что принятие и реализация закона позволят снизить количество вредных выбросов, наладить переработку ртутьсодержащих отходов.

Кумар Кылычев привел пример. В 11 пилотных больницах Бишкека было изъято 1 тысяча 300 ртутных термометров. Вместо них предложены 3 тысячи электронных. Ртутные термометры утилизированы на Айдаркенском ртутном комбинате.

Представители комбината заверили, что на предприятии проводятся безопасные работы со ртутьсодержащими веществами.

«Если научиться правильно работать со ртутью, то все будет нормально. Мы имеем опыт и возможности. У нас все под контролем. Периодически у нас проводятся проверки, содержание вредных веществ ПДК (предельно допустимая концентрация) не превышает нормы как на комбинате, так и в поселке», — пояснила председатель совета директоров комбината Нуркамал Ормонова.

По ее данным, после исследования содержания ртути и вредных веществ в организмах взрослых и детей поселка результаты были в норме. А в организмах детей ртути не обнаружено.

«Сама ртуть в виде металла не представляет опасности для человека. Опасны ее концентрированные пары и соединения. Относится к первому классу опасных химических веществ», — напомнила Нуркамал Ормонова.

Директор комбината Толубай Салиев рассказал, что в советские годы комбинат перерабатывал 400 тысяч руды в год. Сейчас эта цифра снизилась в сто раз и составляет примерно 4 тысячи тонн. Снижение объемов переработки, использование современного оборудования способствовали улучшению экологической ситуации в регионе.

Айдаркенский ртутный комбинат производит ртуть на экспорт, так как в стране она не востребована.

Чтобы еще больше убедить окружающих в безопасности ртутного производства, сотрудники комбината привели данные о том, что половина ртути в природе появляется естественным природным путем, например, через извержение вулканов.

Эксперты предлагают открывать мобильные пункты для утилизации ртутных товаров. Другой рекомендацией было ведение широкой информационной кампании с целью снижения вредного воздействия на среду, например, вместо ртутных термометров использовать электронные. Но это вопрос цены и качества. Электронный стоит гораздо дороже, некоторые модели около 2-3 тысяч сомов. Поэтому переход на электронные термометры не будет быстрым. Для информирования населения можно показывать видеоролики о том, что делать, если случайно разбился ртутный термометр.

Айдаркенскому ртутному комбинату 77 лет. Он находится в поселке городского типа Айдаркен Баткенской области. Численность населения поселка чуть более 10 тысяч жителей. В 2002 году предприятие было переименовано в Айдаркенское ртутное акционерное общество. На предприятии работают 400 человек. 99,9 процентами акций владеет государство.