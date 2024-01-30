Ошское муниципальное автотранспортное предприятие утилизирует устаревшую технику

В Ошском городском муниципальном автотранспортном предприятии (ОГМАП) начался процесс утилизации устаревшей спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, предприятие посетил градоначальник Бакытбек Жетигенов. Он ознакомился с ходом работ по утилизации устаревших и списанных автобусов и троллейбусов. Их сняли с эксплуатации из-за технической изношенности.

Всего планируется утилизировать порядка 67 единиц неэксплуатируемой спецтехники.

В муниципалитете подчеркнули, что работа проводится согласно действующему законодательству.