Арендаторы «Каравана» выступили против передачи магазина в частные руки

Арендаторы торгового центра «Караван» выступили против передачи магазина в частные руки. Об этом на пресс-конференции сообщила арендатор Мунира Будайчаева.

По ее словам, когда торговый центр стал государственным, предприниматели вздохнули с облегчением.

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Арендатор Эльмира Назарбекова заявила, что о том, что «Караван» намерены отдать в частные руки, предприниматели узнали из СМИ. «Торговый центр создает рабочие места. В ФУГИ нам объяснили приватизацию тем, что государство не может заниматься бизнесом. Мы считаем, что в таком случае государство должно нанять хорошего менеджера», — добавила Эльмира Назарбекова.

Напомним, торговый центр «Караван» ранее принадлежал бывшему мэру Бишкека Нариману Тюлееву. Его изъяли в пользу государства в рамках уголовного дела.