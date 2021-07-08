Это черный пиар. Депутат Шайлообек Атазов ответил адвокату Орхана Инанды

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов прокомментировал заявление адвоката семьи директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды Таалайгуль Токтакуновой о том, что нардеп может быть причастен к похищению руководителя сети образовательных учреждений.

По его словам, за заявлением юриста Таалайгуль Токтакуновой стоят политики, послы и министры.

«Если Орхан Инанды сейчас находится в Турции, какое имеет к нему отношение парень на фотографии? СМИ ТР пишут, что его забрали турецкие спецслужбы. Парень на фото — кыргыз. Глупо сравнивать цвета футболок! Адвокат Орхана Инанды говорит, что к похищению могу быть причастен я. Знаю, какие политики-«проститутки», послы каких государств и министры стоят за этим клеветническим заявлением. Время придет и я со всеми разберусь», — написал депутат Шайлообек Атазов на своей странице в Facebook.

Нардеп назвал «грязными политиками» тех, кто якобы пытается ему воспрепятствовать в озвучивании правды. Парламентарий расценивает их действия как черный пиар.

При этом он отметил, что его дети уже три года как учатся в сети школ «Сапат».

«Орхан Инанды является учителем моих детей. Как я могу похитить человека, который давал образование моим детям. С первых дней его исчезновения я выходил на митинги и выступал на сессиях с требованием найти его. Но почему-то организаторы черного пиара проигнорировали эти моменты», — сообщил депутат, добавив, что награда, которую он получил в Стамбуле, никакого отношения к похищенному в Бишкеке Орхану Инанды не имеет.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.