Дело о похищении Орхана Инанды передано в Военную прокуратуру

Дело о похищении Орхана Инанды передано для расследования в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Она также отметила, что ее заявление о возможной причастности депутата ЖК Шайлообека Атазова к похищению Орхана Инанды приобщено к материалам уголовного дела.

Сегодня представитель интересов семьи Таалайгуль Токтакунова подала заявление в прокуратуру. В нем она указала, что к похищению Орхана Инанды может быть причастен Шайлообек Атазов.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.