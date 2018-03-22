Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 22 марта воздух прогреется до +25 градусов. День увеличился до 12 часов 12 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

c 14 марта по 30 августа в связи с реконструкцией закрыта часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

с 20 марта по 1 сентября закрыт отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдырахманова;

с 20 марта по 15 июня закрыт отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова;

с 20 марта до 15 мая закрыт отрезок бульвара Эркиндик от улицы Туголбай-Ата до Московской (западная сторона).

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Отключение газа, света, воды

9.00–17.00 — 11-й микрорайон (улица Каралаева), улица Московская, 197, жилмассив «Ак-Бата»;

9.00–12.00 — жилмассив «Ынтымак»;

9.00–18.00 — улицы Саадаева, Ганди, Тюменская, Осипенко, Манаса, Подольская, Волоколамская, переулки Белозерский, Витебский, Кемеровский, жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Джайык), «Энесай» (улицы 5-7-я, 14-я, 15-я);

10.00–17.00 — улицы Западная, Джалиля, Ибраимова, Шопокова, Буденного, Рязанская, Славянская, Курманджан Датки, Усенбаева, Пролетарская, Фирсова, Фрунзе, проспект Жибек Жолу;

13.00–17.00 — жилмассив «Ынтымак».

В связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «ХБО» не будет воды в жилом районе, ограниченном улицами Толстого, Джунусалиева, Айни, Чайковского, в жилмассивах «Ак-Орго» и «Ак-Ордо».

В связи с аварийно-восстановительными работами 22-23 марта не будет газа на улицах Щербакова, Орозбекова, Т.Молдо, 247, в переулках Изюмском, Алтайском, Минбулакском, Мариупольском (дома №№ 4, 6, 8, 10, 19).

Памятные даты

Максим Аммосов избран первым секретарем Киргизского областного комитета ВКП(б)

Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири по указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии город Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Максим Аммосов арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.

Люди, которые меняли мир

Родился Геннадий Решетников

Родился 22 марта 1939 года в городе Ош Киргизской ССР. В 1961 году окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков.

Прошел путь от старшего летчика гвардейского истребительного авиационного полка до командира корпуса ПВО. В 1992 году — присвоено звание генерал-полковника авиации, в 1995-м — ученую степень кандидата военных наук, профессор.

После увольнения в запас в 1999 году работал в Общественной палате Тверской области.

Умер 28 августа 2016 года.

Родился Рифкат Бухарметов

Родился 22 марта 1951 года в город Бекабад Узбекской ССР. В 1970 году окончил Фрунзенское художественное училище, в 1979 году — Московский государственный художественный институт имени В.И.Сурикова. В 1979-1980 годах работал в Художественном фонде Киргизской ССР. В 2002-2006 годах — директор Центра искусств «Городок художников» Союза художников Кыргызской Республики.



Плодотворно работает над сюжетно-тематическими картинами и портретами, где проявляются дарования художника, его способность к композиционному мышлению и чувство цветовой гармонии.

Фото gde.kg

Участник республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева, в музеях СНГ, а также в частных коллекциях ближнего и дальнего зарубежья. Лауреат Всемирной выставки современного искусства в Лос-Анджелесе.

Умер в 2013 году.

У кого намечается той

Эльмира Усенова

Родилась 22 марта 1966 года.

В мае 2017 года Эльмира Усенова назначена заместителем полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области.

Абдывахап Нурбаев

Родился 22 марта 1970 года в селе Тулейкен Кара-Суйского района Ошкской области.

С 2015 года депутат Жогорку Кенеша VI созыва по списку СДПК. Заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Куда сходить

Культура

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Брак на грани»;

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке»;

— На Городском катке начнутся гастроли Московского театра на льду;

— В Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова откроется выставка «Белдемчи».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Продолжаются соревнования на Кубок президента по шахматам, международный турнир «Кубок дружбы» по футболу.

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Это будет интересно журналистам и экспертам

ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция « Финал республиканской школьной олимпиады: Новое положение и итоги областных туров»;

ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «Здоровые дети — это наше здоровое будущее! Исследование по физическому развитию и росту детей»

Бишкекский городской суд, 10.00 — суд по делу бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова;

10.00 Станция «Бишкек I», 10.00 — презентация новой техники ГП «НК «Кыргыз темир жолу», пресс-конференция с участием гендиректора предприятия.

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