В Кыргызстане объявлен конкурс на проект комплекса «Чынгыз-Ордо»

В Кыргызстане объявлен конкурс на проект мемориального историко-культурного музейного комплекса «Чынгыз-Ордо» на территории села Шекер. Об этом сообщило Министерство культуры КР.

В конкурсе могут принять участие все, кто работает в сфере архитектуры, градостроительства, городского дизайна или ландшафтной архитектуры.

В процессе проектирования следует опираться на духовное наследие, наличие уникальных рунических надписей, наскальных рисунков, памятников археологии и архитектуры.

Комплекс должен состоять из музея, памятника, конференц-зала, гостиницы, чайканы, входной группы, автостоянки. В зависимости от замысла авторы могут предложить и другие объекты.

Проекты принимают до 20 апреля. После состоится их общественное обсуждение. Министерство культуры предусмотрело премиальный фонд в 270 тысяч сомов.