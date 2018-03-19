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Общество

В Кыргызстане объявлен конкурс на проект комплекса «Чынгыз-Ордо»

В Кыргызстане объявлен конкурс на проект мемориального историко-культурного музейного комплекса «Чынгыз-Ордо» на территории села Шекер. Об этом сообщило Министерство культуры КР.

В конкурсе могут принять участие все, кто работает в сфере архитектуры, градостроительства, городского дизайна или ландшафтной архитектуры.

В процессе проектирования следует опираться на духовное наследие, наличие уникальных рунических надписей, наскальных рисунков, памятников археологии и архитектуры.

Комплекс должен состоять из музея, памятника, конференц-зала, гостиницы, чайканы, входной группы, автостоянки. В зависимости от замысла авторы могут предложить и другие объекты.

Проекты принимают до 20 апреля. После состоится их общественное обсуждение. Министерство культуры предусмотрело премиальный фонд в 270 тысяч сомов.

Ранее премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление правительства КР о создании комплекса «Чынгыз-Ордо». Речь идет об участке площадью 15 гектаров, из которых 6,1 га — многолетние насаждения, 5,3 га — орошаемая пашня, 3,6 га — пастбища, находящиеся в государственной собственности.
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