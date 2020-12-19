В Таласе построят комплекс имени Болота Шера. Об этом на своей странице Facebook написала его дочь Асель Шерниязова.



Она опубликовала макет будущего комплекса. По ее словам, зона отдыха будет расположена в селе Чон-Капка Таласской области.

Фото Айгерим Шерниязова . В Таласе построят комплекс в честь Болота Шера

Государственный деятель Болот Шер умер 21 июня этого года. В 2010 году, после свержения власти Бакиевых, он возглавил МВД и был членом временного правительства, затем был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Также в 2005-м был депутатом и заместителем торага Жогорку Кенеша третьего созыва.