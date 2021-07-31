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Власть

Улукбек Марипов посмотрел, как идет строительство комплекса «Чынгыз-Ордо»

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с ходом строительства историко-культурного комплекса «Чынгыз-Ордо» в селе Шекер. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина отметил важность проекта и поручил вести строительные работы согласно утвержденному проекту. На сегодня на территории комплекса установлены арка, опоры наружного освещения. В процессе строительства находятся автостоянки и стелы, завершены бетонные работы, облицовка гранитными плитами объекта «Жер-Эне».

Улукбек Марипов заметил, что кабинет министров в следующем году рассмотрит вопрос выделения оставшейся суммы для продолжения строительства.

Мемориальный комплекс решили построить в родовом селе Чингиза Айтматова в год празднования юбилея великого писателя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202776/
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