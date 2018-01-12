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Общество

В память об Айтматове появится комплекс «Чынгыз-Ордо»

В память об Айтматове появится комплекс «Чынгыз-Ордо». Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление правительства КР.

Документ предполагает перевод земель, расположенных на территории айыльного аймака Шекер Кара-Бууринского района Таласской области, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых природных территорий».

Речь идет об участке площадью 15 гектаров, из них: 6,1 га — многолетние насаждения, 5,3 га — орошаемая пашня, 3,6 га — пастбища, находящиеся в государственной собственности.

На этой земле построят физкультурно-оздоровительный, историко-культурный мемориальный комплекс «Чынгыз-Ордо».
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