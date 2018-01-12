В память об Айтматове появится комплекс «Чынгыз-Ордо». Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление правительства КР.

Документ предполагает перевод земель, расположенных на территории айыльного аймака Шекер Кара-Бууринского района Таласской области, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых природных территорий».

Речь идет об участке площадью 15 гектаров , из них: 6,1 га — многолетние насаждения, 5,3 га — орошаемая пашня, 3,6 га — пастбища, находящиеся в государственной собственности.