Хадж-2018. Стала известна его стоимость для кыргызстанцев

В 2018 году установлена цена на хадж — $2,89 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

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Муфтият просить всех зарегистрированных паломников внести деньги за хадж до 13 апреля в «РСК Банк».

Напомним, в прошлом году хадж обошелся в $2,76 тысячи. Цена увеличилась связи с тем, что Саудовская Аравия прибавила к квоте еще 640 мест и к соглашению 5 процентов.

Хадж в 2018 году приходится на август. Отправка 5,4 тысячи паломников в Саудовскую Аравию начнется в июле.