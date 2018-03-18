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Общество

Туристы застряли в песках пустыни. Как их спас премьер-министр

Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум помог мексиканским туристам, автомобиль которых застрял в песках в пустыне. Об этом рассказала одна из спасенных — Ханна Карен Арройо в своем микроблоге в Twitter.

«Мой друг и я застряли в пустыне Дубая, мы были спасены шейхом Мохаммедом ибн Рашидом», — написала она.

На размещенных ею в социальных сетях фотографиях видно, что от автомобиля правителя ОАЭ Mercedes Benz G-class тянется трос с застрявшей в песках машине иностранцев. Также на снимке запечатлены помощники шейха, по просьбе которого они и начали спасательную операцию.
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