Россия высылает 23 британских дипломата

Россия объявила 23 британских дипломата персонами нон-грата и высылает их из страны. Они должны будут покинуть РФ в течение недели. Об этом объявил МИД России, передает «Коммерсант».

По его данным, такие меры Москва приняла в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании. Кроме того, будет закрыто генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге, учитывая «диспаритет в числе консульских учреждений двух стран».

Великобритания считает Россию причастной к покушению на бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», который раньше якобы производили в России. Москва все обвинения отвергает.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об ответных мерах. Кроме высылки российских дипломатов речь шла о заморозке двусторонних контактов на высоких уровнях, отзыве приглашения для Сергея Лаврова и проверке подозрительных банковских счетов.

«Россия добивается доступа к расследованию «дела Скрипаля» и требует у Лондона доказательств. Следственный комитет России 16 марта возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль, а также об убийстве заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова», — говорится в сообщении.