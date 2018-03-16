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Общество

Уголовное дело с участием Тайырбека Сарпашева на стадии завершения

Возбуждено три уголовных дела по снятию ареста с недвижимого имущества бывшего президента Курманбека Бакиева на улице Скрябина, 45, в которых фигурирует экс-глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев. Об этом на заседании фракции «Республика — Ата Журт» сообщил глава Антикоррупционной службы Сагынбек Исмаилов.

«Есть факты в отношении сотрудников судебной системы, сотрудников ГРС. Скоро представим итоги», — сказал он.

Напомним, экс-председатель ГРС Тайырбек Сарпашев письмом от 30.11.2016 года дал указание Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество исполнить решение Межрайонного суда города Бишкека от 25.06.2014 года, сообщает пресс-служба Бишкекской прокуратуры.

По решению Межрайонного суда с бакиевского имущества на ул. Скрябина был снят арест, и оно было передано ОсОО «Глобал Эдвертайзенг».
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