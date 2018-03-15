Милиция на Иссык-Куле заговорит по-английски. Готовятся к Играм кочевников

В Иссык-Кульской области к III Всемирным играм кочевников милиционеров начали обучать английскому языку, сообщили в пресс-службе регионального УВД.

По ее данным, будут организованы три группы: начинающая, средняя и продолжающая. Обучением охватят максимальное количество сотрудников.

После окончания курсов милиционеры сдадут экзамены в виде теста, в котором будет учитываться умение стража порядка представиться и изъясниться с зарубежными гостями на английском языке.

Кроме того, сотрудникам ОВД на время Игр выдадут разговорники с ключевыми фразами на английском.

«Знание языка позволит оперативно реагировать на сообщения иностранных граждан и в конечном итоге положительно скажется на имидже милиции», — отметили в УВД.

Игры кочевников планируют провести в начале сентября 2018-го.