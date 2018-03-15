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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (10)

Свободных участков для парков и детсадов в Бишкеке нет. Для ресторанов есть

Глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева рассказала сегодня на пресс-конференции о рисках, которые несет разработанный Проект детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека.

По ее словам, ПДП должны были принять давно, еще в 2006 году — после утверждения генплана города. Но прошло 12 лет, а проекта как не было, так и нет.

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«Через ПДП будут узаконены незаконно построенные объекты. В проект будут включены все строящиеся объекты, построенные до 2016 года, и даже те, которые не построены (но на которые получены разрешительные документы на строительство). К примеру, на территории охранной зоны №1 за кинотеатром «Россия», включенной в перечень памятников архитектуры, вблизи «Белого дома» строится многоэтажный дом. Законно ли это? Соответствует ли генплану?» — поинтересовалась Калича Умуралиева.

«Будет ли простому человеку комфортно жить в центральной части города? Согласно пояснительной записке к ПДП, 43 процента земли находится в частной собственности, 38 — в муниципальной, и только 19 — в государственной. Как будут решаться вопросы с частниками, чьи дома подлежат сносу в соответствии с ПДП?» — задала Калича Умуралиева вопросы, ответов на которые не получила.

Обеспеченность центральной части города детсадами составляет 37,3 процента, школами — 48,4, а поликлиниками — всего 27 процентов.

Калича Умуралиева
«Зато обеспеченность магазинами непродовольственных товаров — 103 процента, а предприятиями общепита — 113 процентов. Это цифры, которые фигурируют в ПДП. То есть в центре города строятся только кафе, рестораны и магазины. Не хватает бассейнов, стадионов. Вместо стадиона «Инструментальщик» сейчас стоит торговый центр. Мы не увидели в ПДП ни одного нового детского сада. Потому что свободных территорий для них нет, как и под благоустройство и разбивку парков», — добавила глава ОФ «Наше право».

ПДП охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части Бишкека, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева, Баха. Общественные слушания по проекту состоятся 9 апреля.

На авторском коллективе ПДП лежит вся ответственность за то, что они напишут.

Калича Умуралиева

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