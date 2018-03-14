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Общество

Новая свалка в Бишкеке под вопросом. Президента просят взять на контроль

Новая свалка в Бишкеке под вопросом. Экс-руководитель группы реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами» Альмира Гинятуллина просит президента Кыргызстана взять проблему на контроль.

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По ее словам, тендер на мусоросортировочное предприятие на сегодня даже не объявлен. «Если полигон будет запущен без сортировки, то ячейки заполнятся намного быстрее, и вместо современного полигона мы получим обычную свалку мусора со всеми вытекающими из этого последствиями», — пишет она в своем обращении на имя главы государства.

«Запуск нового полигона и мусоросортировочного предприятия вместе с закрытием свалки планировался на декабрь 2018 года, но если со стороны мэрии так и будут постоянные проволочки, то работы могут быть не завершены и к 2020 году. Учитывая, что объем мусора будет накапливаться, то будут расти и расходы по работам, а средств на это не предусмотрено», — отмечает Альмира Гинятуллина.

Невыполнение мэрией своих обязательств перед поставщиками приведет к выплате штрафов, а задержка реализации проекта увеличивает суммы выплат. Это приведет к значительному повышению тарифов для горожан.

Альмира Гинятуллина
Она также пишет, что пыталась обратить внимание мэрии и других структур на проблемы. Однако была уволена «без законных на то оснований», после чего подала в суд.

Напомним, ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде кредита и гранта. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.

Ранее в мэрии рассказывали, на что потратили деньги.
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