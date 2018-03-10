«Все надоело». Парня, пытавшегося повеситься в Бишкеке, отвезли в психбольницу

Парню, который сегодня пытался повеситься на шнурке на бульваре Эркиндик в Бишкеке, 23 года. Сейчас с ним все в порядке. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Службе «103».

«Молодой человек практически не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. Он был один, родственников нет. Оставить его было не на кого, поэтому его госпитализировали в Республиканский центр психического здоровья. Парень не хочет жить, аргументируя тем, что ему все надоело», — рассказали в Центре экстренной медицинской помощи.

Бдительные прохожие спасли парня, который повесился на шнурке, привязав его к металлической части скамьи. Прохожие вызвали милицию и скорую помощь.