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Общество

Депутаты поругались из-за ТЭЦ: Потерпите, если вам не нравится критика

Депутаты Жогорку Кенеша Исхак Масалиев и Осмонбек Артыкбаев поругались из-за модернизации ТЭЦ Бишкека. Инцидент произошел сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита.

«Никто не подарит просто $50 миллионов. Какая у них должна быть прибыль? $5 миллионов они дают на новый цех химочистки, $20,3 миллиона — грант, еще $20 миллионов держат в качестве гарантии. Именно $20,3 миллиона — цена вопроса. На эту сумму они поставили свою продукцию, когда правительство посчитало, что их взнос маленький. Частная компания может подарить $20 миллионов? Это не международная организация. Я сомневаюсь в этом», — сказал Исхак Масалиев.

Осмонбек Артыкбаев забылся и начал давать поручения главе Национального энергохолдинга Айбеку Калиеву: «Айбек Рыспекович, ответьте по $5 миллионам. Громко только». А после сам решил внести ясность.

«Вы хотите найти что-то плохое. Этот проект был жизненно важным для страны и народа. ТВЕА $19 миллионов держит в качестве гарантии. Это нормально. $5 миллионов выделили на цех — это часть $386 миллионов», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Выступление коллеги оскорбило Исхака Масалиева: «Тогда мне не выступать, если вам не нравится критика? Потерпите, я закончу. Вы подписывали документ на английском. Кто-то из вас владеет языком в совершенстве? Даже на русский не смогли нормально перевести. Я буду ругаться и высказывать свое мнение. Мне, как и вам, выплачивать этот долг».
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