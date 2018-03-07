Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 марта кратковременные дожди. Воздух прогреется до +8 градусов. День увеличился до 11 часов 29 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбай-Аты до Токтогула.

Отметим, что в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня будут перекрывать одну полосу движения из-за ремонта. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Александр Белл запатентовал телефонный аппарат



7 марта 1876 года в США Александр Белл получил патент под номером 174,465 на изобретенный им телефонный аппарат, или, как звучит в самом документе, на «усовершенствованную модель телеграфа».

Телефон — аппарат, обеспечивающий связь между абонентами с помощью преобразования электрических колебаний в звуковые. Его изобретателем считается американский ученый Александр Белл. Хотя идея телефонирования разработана еще в середине 19 века инженером-механиком и вице-инспектором парижского телеграфа Шарлем Бурселем, но до практического осуществления телефонной связи он не дошел. Считается, что именно Бурсель стал первым, кто употребил слово «телефон».

Люди, которые меняли мир

Умер Жолон Мамытов

В 1988 году в городе Фрунзе на 49-м году жизни скончался прозаик, поэт, переводчик, сценарист Жолон Мамытов.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986).

На родном языке вышло более десяти сборников стихов и поэм — «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон».

Жолон Мамытов создал ряд сценариев и либретто. В 1987 году по его либретто поставлена опера «Сепил» («Крепость») в театре оперы и балета имени А.Малдыбаева. Он перевел на кыргызский язык поэтические произведения Тютчева, Фета, Маяковского, Хосе Марти, повесть литовца Миколаса Слуцкиса «Коса Неринги», книги казаха Олжаса Сулейменова и других.

У кого намечается той

Валентина Шевченко

Родилась спортсменка 7 марта 1988 года в Бишкеке. Первый титул чемпиона мира по таэквондо UTF она завоевала в 2002 году, а в 2003-м стала обладателем чемпионского пояса по тайскому боксу. Возглавляет рейтинг UFC.

В тайском боксе Валентина Шевченко выиграла все, что реально для спортсменки ее категории, и завоевала популярность во многих странах. В конце 2015-го успешно дебютировала в UFC (ведущей мировой организации по смешанным единоборствам) и за короткий срок влюбила в себя армию болельщиков по всему миру.

Интервью с Валентино Шевченко после ее победного боя с бразильянкой Присциллой Качоэйрой можно прочитать здесь.

Куда сходить

Культура

— В НЦДЮ «Сейтек» проходит выставка-ярмарка растений и цветов. Продлится до 8 марта.

— В «Асанбай-центре» открылась выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— В ololohaus Элеонора Прояева расскажет о Нодаре Думбадзе — о человеке-солнце, человеке-ребенке. Его можно и нужно читать при любой погоде и любом настроении.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Сегодня соревнований нет. Но куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Зал заседания ЖК, 9.30 — заседание Жогорку Кенеша;

— площадь Ала-Тоо, 9.30 — праздничная акция «Не нарушай ПДД»;

— Первомайский суд, 13.30 — будет рассматрена жалоба адвоката ОФ «Голос Свободы» на постановление следователя ГКНБ о прекращении уголовного преследования в отношении сотрудников Государственной службы по контролю наркотиков;

— отель «Амбассадор», 9.30 — круглый стол «Ситуация с обеспечением общественной безопасности в городе Бишкеке».

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