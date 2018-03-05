На Сахалине открылся офис почетного консула Кыргызстана

Торжественное открытие офиса почетного консула Кыргызстана состоялось сегодня в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил портал sakhalin.info.

«Открытие почетных консульств в России — жизненная необходимость, — заявил на церемонии открытия Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Болот Отунбаев. — Мы открываем уже восьмое почетное консульство в России. В Сахалинской области проживает более семи тысяч наших соотечественников. В этой связи и решено открыть здесь почетное консульство с целью защиты прав наших граждан, развития полноценных деловых и культурных связей».

Сюда могут прийти или позвонить все, кто нуждается в юридической, консультационной, организационной и какой-либо другой помощи. Кроме сахалинцев, сюда могут дистанционно обратиться и жители Камчатского края.

Почетным консулом назначен Владимир Трофимов, жизнь которого тесно связана с Кыргызстаном. По традиции ему подарили национальную одежду: чапан и ак-калпак.

«Я русский, сибиряк, родился на Алтае, но считаю Кыргызстан своей малой родиной, — признался Владимир Трофимов. — Все детство и школьные годы я провел там, окончил десятый класс, заработал на билет и поехал в Находку поступать в мореходное училище. После переехал в Холмск и вот уже 38 лет живу на Сахалине».

«Мы не являемся полноценным консульством, где выписывают паспорт, или миграционное удостоверение, или свидетельство о браке. Мы только готовим документы и отправляем их в официальную канцелярию Владивостока. Это ускоряет и облегчает труд тех, кто там работает», — объяснил Владимир Трофимов.