14:34
+1
USD 68.02
EUR 83.78
RUB 1.20
Общество

На Сахалине открылся офис почетного консула Кыргызстана

Торжественное открытие офиса почетного консула Кыргызстана состоялось сегодня в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил портал sakhalin.info.

«Открытие почетных консульств в России — жизненная необходимость, — заявил на церемонии открытия Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Болот Отунбаев. — Мы открываем уже восьмое почетное консульство в России. В Сахалинской области проживает более семи тысяч наших соотечественников. В этой связи и решено открыть здесь почетное консульство с целью защиты прав наших граждан, развития полноценных деловых и культурных связей».

Сюда могут прийти или позвонить все, кто нуждается в юридической, консультационной, организационной и какой-либо другой помощи. Кроме сахалинцев, сюда могут дистанционно обратиться и жители Камчатского края.

Почетным консулом назначен Владимир Трофимов, жизнь которого тесно связана с Кыргызстаном. По традиции ему подарили национальную одежду: чапан и ак-калпак.

«Я русский, сибиряк, родился на Алтае, но считаю Кыргызстан своей малой родиной, — признался Владимир Трофимов. — Все детство и школьные годы я провел там, окончил десятый класс, заработал на билет и поехал в Находку поступать в мореходное училище. После переехал в Холмск и вот уже 38 лет живу на Сахалине».

«Мы не являемся полноценным консульством, где выписывают паспорт, или миграционное удостоверение, или свидетельство о браке. Мы только готовим документы и отправляем их в официальную канцелярию Владивостока. Это ускоряет и облегчает труд тех, кто там работает», — объяснил Владимир Трофимов.
Ссылка:
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Завершается миссия посла Турции в Кыргызстане Метина Кылыча
Иностранцы получили возможность оформлять электронные визы в Кыргызстан
Турция огорчена встречей Чубака ажи Жалилова с Фетхуллахом Гюленом
МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
Карьеру дипломата погубила активность жены в Твиттере
В России прошла встреча с участием представителей свыше 50 кыргызских диаспор
Ирина Карамушкина и Марат Аманкулов летали в Крым не с частной поездкой
Аккаунт депутата Ирины Карамушкиной в Facebook заблокировали
Александр Лукашенко назначил посла Беларуси в Кыргызстане
Популярные новости
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Турки передумали передавать новую больницу в&nbsp;Бишкеке Кыргызстану? Турки передумали передавать новую больницу в Бишкеке Кыргызстану?
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
Бизнес
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
MegaCom: красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов в&nbsp;честь 8&nbsp;Марта MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp