18:10
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Общество

Кыргызстан будет сотрудничать с Биотехнопарком в Новосибирской области

Генеральный консул Кыргызстана в Новосибирске Калдарали Маматалиев посетил Биотехнопарк Новосибирской области, расположенный в наукограде Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, исполнительный директор Биотехнопарка Денис Кузьмин ознакомил кыргызскую делегацию с работой научно-производственного комплекса предприятия, включающего химико-аналитические, микробиологические, клинико-диагностические и электротехнические лаборатории по испытанию пищевой, парфюмерно-косметической, медицинской и ветеринарной продукции ведущих российских и зарубежных компаний на коммерческой основе.

Обсуждены вопросы сотрудничества Биотехнопарка с Кыргызстаном в научно-технической области по обмену опытом и созданию инфраструктуры для высокотехнологического бизнеса в области инновационной и наукоемкой продукции.

По итогам переговоров подписали меморандум о намерениях сотрудничества и содействия в реализации международных бизнес-проектов между Генконсульством Кыргызской Республики и управляющей компанией Биотехнопарка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203430/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Груз 200. Какие документы необходимы для доставки тел умерших из России в КР
Таджикистан вернул этнических кыргызов в Афганистан. Комментарий МИД КР
В Кыргызстан прибыл глава МИД Казахстана
Комитет парламента одобрил кандидатуры на пост послов в Италии и Кувейте
МИД: Верховный комиссар ООН по правам человека следит за ситуацией на границе
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистана
МИД КР: Рейсы «Аэрофлота» в Бишкек и Ош продолжатся в установленном режиме
МИД: Новое правительство Кыргызстана ведет беспрецедентную борьбу с коррупцией
В Бишкеке планируют открыть посольство Кувейта
Популярные новости
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в&nbsp;вопросах сервиса для туристов Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
7 августа, суббота
18:07
В 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают мимо баков. Скопилось много В 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают мимо баков....
17:59
Жалоба студентов-медиков. Ректор уверяет, что у них задолженность по контракту
17:41
Жители Джалал-Абада вышли против строительства многоэтажки. Власти их поддержали
17:32
Олимпиада-2020. Айсулуу Тыныбекова попросила прощение у кыргызстанцев
17:22
Сторонник Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев забросал камнями машину приятеля