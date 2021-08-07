Кыргызстан будет сотрудничать с Биотехнопарком в Новосибирской области

Генеральный консул Кыргызстана в Новосибирске Калдарали Маматалиев посетил Биотехнопарк Новосибирской области, расположенный в наукограде Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, исполнительный директор Биотехнопарка Денис Кузьмин ознакомил кыргызскую делегацию с работой научно-производственного комплекса предприятия, включающего химико-аналитические, микробиологические, клинико-диагностические и электротехнические лаборатории по испытанию пищевой, парфюмерно-косметической, медицинской и ветеринарной продукции ведущих российских и зарубежных компаний на коммерческой основе.

Обсуждены вопросы сотрудничества Биотехнопарка с Кыргызстаном в научно-технической области по обмену опытом и созданию инфраструктуры для высокотехнологического бизнеса в области инновационной и наукоемкой продукции.

По итогам переговоров подписали меморандум о намерениях сотрудничества и содействия в реализации международных бизнес-проектов между Генконсульством Кыргызской Республики и управляющей компанией Биотехнопарка.