Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе

Вырубка деревьев и асфальтирование свободных городских площадей в Бишкеке приведут к росту концентрации канцерогенов, пыли и токсикантов в воздухе. Об этом заявил независимый эксперт, эколог Сергей Криворучко.

«Мы часто видим «цветные» пятна на лужах — это бензин тонкой пленкой растекается по поверхности, подтеки масла и технических жидкостей из-под машин. Они очень опасны из-за наличия в них высокотоксичных веществ и соединений тяжелых металлов. И все эти вещества рано или поздно могут оказаться в нашей дыхательной системе», — говорит он.

На влажной брусчатке или асфальте такие подтеки не очень видны. Но это не значит, что их нет. С наступлением же тепла, поверхность высохнет и поднимется токсическая пыль, которой мы будем дышать. Сергей Криворучко

«При высыхании часть интоксикантов смешивается с землей, уходит в почву, попадает в ближайший арык, но с асфальта ничего никуда не денется и попадет в наши бронхи и легкие. Наша дыхательная система будет выполнять функцию зеленых массивов города по очистке атмосферы от экотоксикантов и мелкодисперсной пыли», — говорит он.

Вариантов что делать несколько. Можно, конечно, устранять протечки посредством техосмотра. Но машины имеют свойство ломаться и изнашиваться. В результате снова в атмосферу и на асфальт попадают кадмий, свинец, никель, цинк, медь — длинный ряд элементов из таблицы Менделеева. А можно не укладывать плотную брусчатку и не асфальтировать свободные городские площади.

«Сплошной асфальт и брусчатка приведут лишь к росту концентрации канцерогенов, пыли и токсикантов в воздухе и повышению внутригородской температуры, ускоренному отравлению растительности и болезням деревьев в силу закисления почв, осушения прикорневых слоев почвы вокруг деревьев. В результате «Зеленстрой» подпишет очередной приговор: «Дерево заболело. Снести». Такая же участь, кстати, со временем может ожидать и вновь посаженные длинномеры», — говорит он.

Эксперт отмечает, что, может, новый план детальной планировки Бишкека и красив внешне, но есть ли при нем адекватная оценка воздействия на городскую среду обитания и людей?

«Стратегическая экологическая оценка таких проектов вообще terra incognita. Поэтому будем жить с тем, как говорится, что бог послал», — резюмировал он.