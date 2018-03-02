Адвокаты обвиняемых в тройном убийстве в Киргшелке обратились к президенту

Адвокаты обвиняемых в тройном убийстве в селе Киргшелк просят президента Кыргызстана взять дело под свой контроль. Об этом на пресс-конференции сообщила юрист Анара Кыштобаева.

По ее словам, данное уголовное дело шито белыми нитками, и ни одного доказательства вины ее подзащитного Александра Лебедева нет.

«Адвокаты обращаются к президенту с письмом после безрезультатных попыток по защите невиновных. Мы просим взять президента уголовное дело под личный контроль. Такое тройное убийство могли совершить лица из криминального мира. Следователи об этом знают, однако обвиняют невиновных. Мы надеемся, что правда восторжествует», — сказала Анара Кыштобаева.

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Она выразила уверенность в невиновности обвиняемых, поскольку доказательства их вины добыты в результате пыток.

«Доказательства вины наших подзащитных добыты с грубейшими нарушениями. Их добыли одеванием пакетов на голову и втыканием иголок в пальцы. Это подтверждается результатами судмедэкспертиз, которые установили, что здоровью обвиняемых нанесен легкий вред», — пояснила адвокат.

Она добавила, что у всех обвиняемых есть алиби. В частности, Александр Лебедев, со слов адвоката, в момент убийства находился на допросе в милиции по факту кражи зерна.

«Следственные эксперименты, распечатка телефонных звонков доказывают алиби наших подзащитных. В частности, Александр Лебедев в момент убийства был на ночной смене в поле, а позже был на допросе в Ысык-Атинском РОВД. Кроме того, отпечатки пальцев, найденные на месте преступления, не совпадают с отпечатками наших подзащитных», — заявила Анара Кыштобаева.

24 марта 2016 года в Киргшелке с особой жестокостью убили трех женщин — хозяйку дома, ее сестру и беременную дочь последней.

Задержаны шесть подозреваемых — Илья Пудовкин, Евгений Шулика, Николай Куликов, Эльдар Белоусов, Артем Гогин и Александр Лебедев. Им предъявили обвинения в убийстве и краже.

Суд продолжится 14 марта.