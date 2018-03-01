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Общество

Адвокаты обжаловали приговор экс-владельцу ИД «Вечерний Бишкек»

Адвокаты обжаловали приговор Свердловского районного суда по уголовному делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии Бишкекского городского суда, куда юристы направили апелляцию.

По их данным, дата рассмотрения пока не назначена. Копию решения они получили только накануне и в этот же день обжаловали.

Отметим, 20 февраля председательствующий на процессе по делу Александра Кима, судья Санжар Чотонов приговорил его к шести годам тюрьмы условно, с условным сроком — два года. Суд учел состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики и награды. В пользу Александра Рябушкина суд постановил взыскать 27 миллионов сомов.

Александру Киму инкриминировано злоупотребление должностным положением служащего коммерческой организации. Гособвинение просило для него шесть лет тюрьмы с конфискацией имушества.

Александр Ким назвал уголовное дело в отношении себя политическим заказом.
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