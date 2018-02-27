14:50
0
USD 68.06
EUR 83.86
RUB 1.22
Общество

Грузоперевозчики поднимут цены, если им не разрешат возить сверх нормы

Грузоперевозчики Кыргызстана увеличат цены на перевозку грузов, если им не разрешат возить свыше нормы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» председатель ОО «Кыргыз HOWO Транспорт» Абасбек Доромбаев.

По его словам, с 2014 года компания перевозит уголь. «Постановление о весогабаритных осевых нагрузках ограничивает нас. Машины HOWO могут перевозить до 25 тонн, однако нам разрешают перевозить только 10. Нам бы хотелось получить разрешение на перевозку по техническим характеристикам машины. Осевые нагрузки должны быть выше», — пояснил Абасбек Доромбаев.

Он добавил, что если перевозчики так и будут перевозить по 10 тонн, они будут вынуждены увеличивать цены. Автоматически вырастет себестоимость угля и других товаров.
Ссылка:
просмотров: 474
Версия для печати
Материалы по теме
Владельцы машин HOWO признали, что из-за перегруза разрушают дороги
В мэрии Бишкека не могут решить, повышать тарифы на транспорт или нет
В феврале кыргызстанцы за кубометр природного газа будут платить 14,35 сома
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Аскарбек Шадиев: В Кыргызстане угля и мазута хватит до конца зимы
Дастан Бекешев: Раздача бесплатного угля малоимущим — антиэкологичная мера
В Кара-Кече недовольные перевозчики угля выдвинули ряд требований правительству
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Бишкектеплосеть завела бот. История оплаты за тепло теперь и в Telegram
В Минтрансе рассказали, какой ущерб приносят перегруженные машины
Популярные новости
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
Бишкекское СИЗО. Место, о&nbsp;котором не&nbsp;мечтают Бишкекское СИЗО. Место, о котором не мечтают
Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»
MegaCom: путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;интернет-роумингом MegaCom: путешествуйте по миру с интернет-роумингом
Проверьте свою эрудицию с&nbsp;игрой &laquo;Царь горы&raquo; от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Проверьте свою эрудицию с игрой «Царь горы» от Мобильного оператора О!
Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана