Грузоперевозчики поднимут цены, если им не разрешат возить сверх нормы

Грузоперевозчики Кыргызстана увеличат цены на перевозку грузов, если им не разрешат возить свыше нормы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» председатель ОО «Кыргыз HOWO Транспорт» Абасбек Доромбаев.

По его словам, с 2014 года компания перевозит уголь. «Постановление о весогабаритных осевых нагрузках ограничивает нас. Машины HOWO могут перевозить до 25 тонн, однако нам разрешают перевозить только 10. Нам бы хотелось получить разрешение на перевозку по техническим характеристикам машины. Осевые нагрузки должны быть выше», — пояснил Абасбек Доромбаев.

Он добавил, что если перевозчики так и будут перевозить по 10 тонн, они будут вынуждены увеличивать цены. Автоматически вырастет себестоимость угля и других товаров.